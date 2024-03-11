Sony PlayStation'a bağlı stüdyo Deviation Games kapatıldı

PlayStation ve Xbox arasındaki rekabet kızışırken, oyun dünyasında büyük çalkalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Yüzlerce kişi işten çıkarılırken, son olarak Sony Playstation'a bağlı olarak çalışan Deviation Games'in kapatıldığı duyuruldu.

PlayStation stüdyosu Deviation Games kapatıldı

2020'de kurulan ve Sony PlayStation tarafından desteklenen bağımsız bir stüdyo, kapandığını açıkladı. Deviation Games isimli şirketin geçtiğimiz hafta birçok işten çıkarma yaptığı söylenmişti. Bu iddiaları doğrulayan firma, resmen kapandığını açıkladı.

Birkaç eski Deviation Games çalışanı, kapanışı doğrulamak ve yeni iş aradıklarını duyurmak için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Karakter tasarımcısı Alex Hunstad, stüdyonun geçtiğimiz hafta kapandığını belirterek aktif olarak yeni rol aradığını söyledi.

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Deviation Games İnsan Kaynakları Müdürü Kriste Stull, çalışanlara gönderdiği e-postada teşekkür etti. Bu kapsamda diğer stüdyoların yeni fırsatlarını kovalamaya devam edeceklerini de söyledi. Stüdyonun kapanmasıyla birlikte yaklaşık 90 kişi işsiz kalmış oldu.

Stüdyo, 2020 yılında eski Call of Duty ve Treyarch mühendisleri Jason Blundell ve Dave Anthony tarafından kuruldu. PlayStation için yapımlar geliştiriyordu, ancak Blundell'in 2021'de ayrılmasının ardından büyük zorluklar yaşadı.

Stüdyonun aktif olarak geliştirmeye devam ettiği herhangi bir projesi bulunmuyordu. Ancak PlayStation'a büyük bütçeli işlerde yardım etmesiyle bilindiği için, Sony tarafında planlar değişebilir.

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