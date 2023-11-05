Sony, PlayStation 5 Slim Modelini Kullanıcıların Beğenisine Sundu

Sony, ekim ayında PlayStation 5 Slim modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Standart versiyon ile aynı teknik özelliklere sahip olan PS5 Slim, Dave2D adlı YouTube kanalı tarafından parçalarına ayrıldı. İşte detaylar...

Sony, ekim ayında PlayStation 5 Slim modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Standart versiyon ile aynı teknik özelliklere sahip olan PS5 Slim, Dave2D adlı YouTube kanalı tarafından parçalarına ayrıldı. İşte detaylar…

PS5 Slim parçalarına ayrıldı

Sony, PS5 Slim modelinde de standart versiyonda olduğu gibi iki farklı varyant ile karşımıza çıktı. PS5 Slim ve PS5 Slim Digital Edition modellerini piyasaya süren şirket, standart versiyondan yaklaşık 700 gram daha hafif PS5 geliştirdi.

PS5 Slim versiyon 1 TB SSD depolamayla kullanıcılara sunuluyor. PlayStation 5 Digital Edition'ı satın alan kullanıcılar, Blu-ray oyunları oynayabilmek için 79,99 dolar karşılığında Blu-ray disk sürücüsünü de sahip olabilecek.

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Dave2D, 8 saatlik stres testi sonrası termal ölçümlerde standart versiyonun slim modele kıyasla ortalama 1 ila 2 derece arasında daha az ısındığını açıkladı. Güç tüketimiyle ilgili ölçüm de yaptığını belirten Dave2D, "Standart versiyon ile oynadığım Death Stranding oyununda 203W, Astro's oyununda ise 181W güç tüketimiyle karşılaştım. Slim'de ise bu değerler sırasıyla 208W ve 183W." ifadelerine yer verdi.

Sony, yeni modelim kasım ayında ABD pazarında satışa sunulacağını açıkladı. PS5 Slim modelinin 2024'ün ilk aylarında tüm dünyada satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Standart modelin stokları tükendiğinde ise sadece PS5 Slim modelinin satışı yapılacak.

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri