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Sony, PlayStation 5 Pro için çalışmalarını hızlandırıyor

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Sony'nin yeni sızıntılara göre PlayStation 5 Pro için çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. PS5 Pro, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek ile yüzde 45'e varan daha hızlı görüntü işleme sunacak. Ayrıca ray-tracing performansı da 3-4 kata kadar daha iyi olacak.

Sony, son sızıntılara göre çok daha güçlü PlayStation 5 için çalışmalarını hızlandırmış durumda. YouTube'da paylaşılan bir teknik belge, PlayStation 5 Pro konsolunun gelişmiş teknik özellikleri hakkında yeni ayrıntıları ortaya koydu. Buna göre yüzde 45'e varan daha hızlı görüntü işleme sunacak.

PlayStation 5 Pro ile ray-tracing 4 kat daha iyi olabilir

Sızdırılan belgeye göre Sony, PS5 Pro'yu daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek içerecek şekilde geliştiriyor. Böylece PS5'e kıyasla oyun görüntüleme hızında yüzde 45'lik bir artış sağlayacağı iddia ediliyor. Ray-tracing performansı ise 3-4 kata kadar daha iyi olacak.

Bu, PS5 Pro'da daha gelişmiş ray-tracing mimarisi ile mümkün olacak. Bilmeyenler için bu özellik, oyunlarda ışığın fiziksel davranışını simüle ederek daha gerçekçi aydınlatma, gölge ve yansıma sağlıyor. Gelişmiş destek, geliştiricilerin daha karmaşık ray-tracing efektleri uygulamasına olanak tanıyabilir.

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Buna ek olarak, PS5 Pro'nun yeni bir "Spectral Super Resolution" yükseltme çözümüne sahip olacağı söyleniyor. Bu çözümleme, NVIDIA DLSS veya AMD FSR'ye benzer şekilde çalışacak. Görüntü kalitesini artırmak için yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerini kullanacak.

Sızdırılan özellikler PS5 Pro'nun derin öğrenme çipi sayesinde 8K'ya kadar yüksek çözünürlükleri destekleyebileceğini ortaya koydu. Sony, daha net grafikler için standart kenar yumuşatmayı yapay zeka destekli bir modelle değiştirecek.

PS5 Pro'nun ray-tracing ve çözünürlük yükseltme konusundaki söylentileri, yeni nesil PlayStation oyunları için gözle görülür derecede artış sağlayabilir. Yeni konsolun bu yılın ikinci yarısında çıkacağı düşünülüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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