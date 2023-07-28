Sony, PlayStation 5 Modelini Güncelliyor

Sony, PlayStation 5 modelini 2024 yılında yeni bir sürümle güncelleyecek. Yeni sürümde daha verimli bir işlemci ve farklı bir soğutma sistemi kullanılacak.

Sony, PlayStation modellerini tanıttıktan sonra yıllar içerisinde oyun konsolunu güncellemeyi de ihmal ediyor. PlayStation 5 modelinde de bu durum değişmedi. 2020 yılında piyasaya sürülen PlayStation5, 2022 yılında bir güncelleme aldı. Oyun konsolu 2024 yılı ile birlikte önemli bir güncellemeye daha hazırlanıyor.

PlayStation 5, 2024 yılında yeni bir sürüme kavuşuyor

PlayStation 5, tüm iyi özelliklerine rağmen boyutları ve ağırlığı nedeniyle o dönemde çokça eleştirildi. Bu eleştirileri dikkate alan Sony, 2022 yılında ise yeni bir versiyon ile oyun konsolunu yenilemiş ve hafifletmişti. Bu güncelleme ile birlikte 2020 yılında tanıtılan CFI-1200 sürümünün 7 nm'lik işlemcisi de CFI-1202 sürümünde yerini daha verimli 6 nm'lik türevine bıraktı.

Sony şimdi ise yeni bir güncelleme ile PlayStation 5 modelini çok daha verimli hale getirmenin planlarını yaparken, soğutucu sistemini de elden geçirecek. Son gelen bilgilere göre Sony, yenilenen versiyonda daha fazla verimlilik ve daha az ısınma için 5 nm'lik işlemciye geçiş yapacak.

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Japon üreticinin 5 nm üretim teknolojisine sahip işlemci ile birlikte sıvı metal macun sistemini de geride bırakmaya hazırlanıyor. Çok daha verimli olan bu işlemci aynı zamanda çok daha az ısınması ile öne çıkacak. Bu sayede Sony'nin PS5 sistemlerinde kullandığı sıvı metal macunlu soğutma sistemine de gerek kalmayacak.

Sony'nin yenilenen PS5 modelinde termal macunu geride bırakırken, soğutma sistemine de el atması bekleniyor. Bu bilgi henüz tam olarak doğrulanmamış olsa da önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni PlayStation 5 modelinde tamamen farklı bir soğutma sistemi görebiliriz.

Sony, bir yandan PlayStation 5 için yeni sürüm çalışmaları yaparkenn, mevcut stokları da eritme hedefinde. Şirket özellikle bazı ülkelerde yaptığı indirimlerle birlikte CFI-1202 sürümünün stoklarını bitirmeyi planlıyor. 2024 yılında ise PS5'in CFI-1300 sürümü ile karşımızda olmasını bekliyoruz.

Japon üretici, PlayStation modelleri ile uzun yıllardır oyun konsolu pazarında önemli bir yere sahip. Bunun bir nedeni de oyun konsollarını belli aralıklarla yenilemesi olarak gösterilebilir. Peki siz Sony PlayStation 5 ve soğutucu sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.