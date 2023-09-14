Sony, PlayStation 5 için yeni güncelleme yayınladı

Sony, PlayStation 5 için yayınladığı yeni güncelleme ile konsol deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor. Yeni pakette çeşitli erişilebilirlik, ses ve sosyal özellikler sunuluyor.

Sony, PlayStation 5 için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte konsol deneyimi daha eğlenceli hale getiriyor. Yeni pakette çeşitli erişilebilirlik, ses ve sosyal özellikler sunuluyor. İşte konsol sahiplerinin alacağı tüm özellikler.

PlayStation 5 güncellemesi sayesinde "bip" sesine elveda

Son yazılım güncellemesiyle birlikte eklenen en önemli yeniliklerden biri, ikinci DualSense'in giriş cihazı olarak kullanılması olacak. Bu, her iki kontrolcü ile de arayüzün veya oyunların kontrol edilebileceği anlamına geliyor.

Güncelleme ayrıca Tempest 3D AudioTech özelliğini Dolby Atmos uyumlu HDMI cihazlarda kullanılmasını sağlıyor. Bu da, Sony'nin ilk kez TV hoparlörleri aracılığıyla 3D ses özelliğini etkinleştireceği anlamına geliyor.

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Sosyal yenilikler arasında ise diğer oyuncularla bağlantı kurmanın ve çok oyunculu oturumları özelleştirmenin yeni yolları bulunuyor. Oyuncular artık PlayStation App üzerinden aldıkları mesajlara emojiler ile tepki verebilecek. Ayrıca Paylaşımlı Ekran'a katılmadan önce ön izlemelerini görebilecek.

Güncelleme ayrıca PS5 kullanıcılarının ilk kez konsolun bip sesini kapatmasına da olanak tanıyor. Konsolun açıldığını haber veren bu sesi isterseniz kapatabilir isterseniz de kısabilirsiniz. Öte yandan, PS5 depolama alanını 8 TB'a kadar M.2 SSD ile genişletmek mümkün olacak.

PS Remote Play'in desteklediği cihazlar da genişletildi. Desteklenecek yeni yazılımlar arasında Android TV OS 12 ve Google TV ile Chromecast gibi modeller bulunuyor. PS5'teki sesli komutlar da "PlayStation, yardım et" ve "PlayStation, yeni ne var?" gibi ek komutları destekleyecek.

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