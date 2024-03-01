Sony, Insomniac Games'in Spider-Man Oyununu İptal Edecek Mi?

Oyun sektöründe gerileme dönemine giren Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation stüdyolarından yaklaşık 900 kişiyle yollarını ayıracağını açıklamıştı. Insomniac Games stüdyosunun da yaptığı son paylaşımda bu işten çıkarma dalgasından etkileneceğini belirtmesi, kafaları oldukça karıştırmış durumda.

Spider-Man serisini geliştirmesiyle bilinen stüdyonun, serinin devam oyununu iptal edeceği iddiaları ortaya atıldı. Şu an için herhangi bir resmi açıklama olmasa da, oyunun bazı fanları bu iddialar karşısında sert tepki gösterdi. İşte tüm detaylar…

Yeni Spider-Man oyunu iptal mi edilecek?

Geçtiğimiz yıl karşımıza Spider-Man 2 birçok kişi tarafından oldukça beğenilmiş, devam oyunu için şimdiden gün sayılmaya başlanmıştı. Ancak geliştirici Insomniac Games'in birçok ekip üyesini kaybedecek olması, bu konuda büyük bir şüphe yarattı. Zaten çok büyük olmadığı bilinen stüdyonun, kapsamlı bir açık dünyaya sahip Spider-Man gibi bir oyunun altından artık nasıl kalkabileceğinden endişe duyuluyor.

Yaşanan işten çıkarma vakasından dolayı oldukça üzgün olduklarını belirten Insomniac yöneticileri, oyun severleri memnun edebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Stüdyonun bu yükün altından kalkıp kalkamayacağını ise önümüzdeki dönemde birlikte göreceğiz. Şu an için, yeni Spider-Man oyunu hakkında gelen resmi bir bilgi olmasa da, herhangi bir iptal durumu da henüz söz konusu değil. Sony'nin içinde bulunduğu ekonomik daralmayla nasıl başa çıkacağı ise merak konusu.

Sony, PlayStation bölümünden birçok kişiyi işten çıkarıyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony'nin uyguladığı strateji doğru mu? Spider-Man oyunlarını seviyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.