SOLOTÜRK ve ATAK, Şanlıurfa TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla binlerce kişiyi coşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda organize edilen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Türk havacılığının gurur kaynakları SOLOTÜRK ve T-129 ATAK helikopteri, gerçekleştirdikleri ayrı ayrı gösteri uçuşlarıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzünde sergilenen şöleni merak ve coşkuyla takip etti. İlk SOLOTÜRK F-16 uçağı, agresif akrobasi manevralarıyla havalimanı üstünde adeta fırtına kopardı. Ardından T-129 ATAK taarruz helikopteri kendi kulvarında sınırları zorlayan ani dönüşleri ve havada asılı kalma kabiliyetiyle imza atarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, iki ayrı çelik kanadın motor sesleriyle yankılanan o coşkulu anlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı