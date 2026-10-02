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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla izleyicileri hayran bıraktı

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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla izleyicileri hayran bıraktı
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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşu yaptı. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile yaptığı akrobatik manevralar izleyicileri hayran bıraktı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösteri uçuşuyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Birçok görsel şölene ev sahipliği yapan festivalde Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST ziyaretçileri için uçtu.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride, yüksek hızda ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar, keskin tırmanışlar ve dalışlar izleyicileri hayran bıraktı.

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki uçağın saatte 1200 kilometre hızla alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuş, festival alanını dolduran binlerce kişinin coşku ve heyecanını zirveye taşıdı.

İzleyiciler, milli gurur yaşatan anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Gösterinin son bölümünde SOLOTÜRK'ün, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise renkli görüntülere sahne oldu. Şarkıya alandaki katılımcılar da eşlik etti.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA
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