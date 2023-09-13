Sivas'ta Togg için şarj istasyonu oluşturuldu

Sivas'ta, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için SİDAŞ akaryakıt istasyonunda şarj ünitesi oluşturuldu. Togg'un elektrikli şarj istasyonu ağı olan Trugo'nun şarj ünitesi, Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda araç kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. Şehirdeki elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı Togg Trugo şarj istasyonu altyapısıyla araç sürücüleri kesintisiz bir deneyim yaşayabilecek.