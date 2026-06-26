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Elektrikli araçlar ve batarya geri dönüşümü

Elektrikli araçlar ve batarya geri dönüşümü
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Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde elektrikli araç teknolojileri ve batarya geri dönüşümünün önemi ele alındı.

Elektrikli araç teknolojileri ve batarya geri dönüşümünün gelecekteki rolü, Sinop'ta düzenlenen bilim söyleşisinde tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Sinop Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Programı kapsamında "Elektrikli Araçlar ve Batarya Geri Dönüşümünün Önemi" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turan Arat'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Bilgin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide elektrikli araç teknolojilerindeki güncel gelişmeler, batarya sistemlerinin çalışma prensipleri ve sürdürülebilir ulaşımın geleceği ele alındı. Kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların geri dönüşüm süreçleri, çevresel etkiler, kritik hammaddelerin yeniden kazanımı ve döngüsel ekonomiye katkıları da katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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