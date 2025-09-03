Sındırgı'ya Deprem Risk Belirleme İstasyonu Kurulacak

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ilçeye deprem risk belirleme istasyonu kurulacağını açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı ziyaret eden Agalday, bölgede teknik ölçümler yapılacağını belirterek, "Sındırgı merkezde kuracağımız istasyonla depremleri sürekli izleyeceğiz. Balıkesir ve çevresindeki fay hatları büyük deprem potansiyeline sahip." dedi.

Başkan Serkan Sak ise afetlere karşı dirençli bir ilçe için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.