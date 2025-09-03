Haberler

Sındırgı'ya Deprem Risk Belirleme İstasyonu Kurulacak


10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı'da depremleri sürekli izleyecek bir istasyon kurulacağı açıklandı. DOHAD Başkanı Fuat Agalday, bölgedeki fay hatlarının büyük deprem potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ilçeye deprem risk belirleme istasyonu kurulacağını açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı ziyaret eden Agalday, bölgede teknik ölçümler yapılacağını belirterek, "Sındırgı merkezde kuracağımız istasyonla depremleri sürekli izleyeceğiz. Balıkesir ve çevresindeki fay hatları büyük deprem potansiyeline sahip." dedi.

Başkan Serkan Sak ise afetlere karşı dirençli bir ilçe için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Teknoloji

