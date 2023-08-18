Sıcak Havalar Cep Telefonu Kullanımını Olumsuz Etkiliyor

Sıcak havalar cep telefonu kullanımını da olumsuz etkiliyor

Aşırı sıcaklarda uzun süreli şarja takılan telefonlar patlayabilir

DİYARBAKIR Aşırı sıcak havaların seyrettiği yaz aylarında cep telefonlarının uzun süreli şarja bırakılmasının cihazlarda patlamalara neden olabileceği belirtildi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle cep telefonlarının ısınması maddi hasarlara sebebiyet verebiliyor. En çok meydana gelen problemlerden biri olarak vatandaşların şarjdayken cep telefonlarıyla oynaması veya uzun süreli şarjda tutulması. Diyarbakır'da 10 yıldır cep telefonu teknik servisi işiyle uğraşan Seyfettin Ballı, cep telefonu kullanıcılarını uyararak sıcak havalarda nasıl telefonlarını kullanmaları gerektiği hususunda bilgi verdi. Ballı, vatandaşların cep telefonlarını soğutmak için buzdolabına kesinlikle koymamaları gerektiğini de söyledi. Ballı, "10 yıldır telefon sektörünün içindeyim. Malum Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 46-47 derecelere kadar ulaşıyor. Telefon kullanıcılarını uyarmak istiyorum. Vatandaşlarımız telefonlarını şarjdayken kullanmamaya dikkat etsinler, şarjdayken oyun oynamasınlar, bataryanın şarjı yüzde 80'i geçtikten sonra şarj etmesinler. Hem telefonun ömrünü uzatır hem de telefonlarına zarar vermemiş olurlar. Vatandaşlarımız telefonlarının sıcak ortamdan çok serin klimalı yerlerde şarj etmeyi tercih etsinler. Çünkü bataryanın fazla ısınmasıyla, şişmeler, patlamalar meydana gelebiliyor. Bu da ciddi zararlara sebebiyet verebiliyor. Telefonun fazla ısınması işlemciye zarar verebiliyor. Telefon kullanıcılarımız kesinlikle sıcaktan dolayı cep telefonlarını buzdolabına koymasınlar. Bu konuda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Küçük soğutucular kullansınlar. Belki bir nebze de olsun ısısını almış olurlar ama sakın buzdolabına koyup kullanmasınlar" dedi.