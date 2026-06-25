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Siber doruk takımı Türkiye finallerinde

Siber doruk takımı Türkiye finallerinde
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KUDAKA bölgesini temsil eden Siber Doruk Takımı, Ulusal Siber Vatan CTF Yarışması'nda 26 kalkınma ajansı bölgesinin şampiyon takımları arasında yer alarak başarı elde etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) sorumluluk bölgesindeki Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u temsil eden Siber Doruk Takımı aldığı başarlı sonuçlarla dikkat çekti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Siber Vatan Programı" kapsamında, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Siber Vatan CTF Yarışması'nda bölgeyi temsil eden Siber Doruk Takımı, 26 Kalkınma Ajansı bölgesinin şampiyon takımları arasında mücadele etti.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takım, siber güvenlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerini ulusal düzeyde başarıyla ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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