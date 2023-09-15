Sharp AQUOS R8s Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Sharp, AQUOS R8s serisini tanıttı. İşte serinin özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Sharp, kısa bir süre önce AQUOS R8s serisini vitrine çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarımıyla amiral gemilerine rakip olan akıllı telefonlar kullanıcılara neler sunuyor? İşte Sharp AQUOS R8s serisinin özellikleri ve fiyatı!

Sharp AQUOS R8s serisi özellikleri

Sharp AQUOS R8s modelinde 1300 nit parlaklığa ve 240Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Full HD IGZO OLED ekran mevcut. Pro'da ise tazeleme hızları ve panel tipi aynı kalıyor. Bu noktada en çok öne çıkan değişikliklerse QHD çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunmasının yanı sıra 6.6 inç ekrana sahip olması.

İki modelde de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mevcut. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Standart üründe 8 GB RAM yer alırken, Pro'da ise 12 GB LPDDR5X RAM kullanılıyor. İki cihazın da dahili depolaması UFS 4.0 256 GB olarak belirlendi. Öte yandan akıllı telefonları depolamaları microSD yuvası sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Pro'da 12,6 Megapiksel, standart modelde ise 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Pro'nun Arka tarafına geçtiğimizde bizleri 1 inç sensör boyutuna sahip 47,2 Megapiksel birincil lens ve 1,9 Megapiksel 14 kanallı spektrum sensöründen oluşan bir çift kamera kurulumu karşılıyor. Standartın 50 Megapiksellik 1/1,55 ana sensör ve 13 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kameralarla geldiğini de belirtelim. Son olarak Pro'nun 5.000, diğer modelin ise 4.570 mAh'lik bir pilden beslendiğini ekleyelim.

ÖzelliklerSharp AQUOS R8sSharp AQUOS R8s Pro Ekran6.4 inç Full HD IGZO OLED6.6 inç QHD OLEDEkran Parlaklığı1300 nit2000 nitEkran Yenileme Hızı240Hz240HzİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2İşlemci Çekirdekleri1x Cortex-X3 (3.36 GHz)1x Cortex-X3 (3.36 GHz)2x Cortex-A710 (2.8 GHz)2x Cortex-A710 (2.8 GHz)2x Cortex-A715 (2.8 GHz)2x Cortex-A715 (2.8 GHz)3x Cortex-A510 (2.0 GHz)3x Cortex-A510 (2.0 GHz)RAM Kapasitesi8 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5XDahili Depolama Kapasitesi256 GB UFS 4.0256 GB UFS 4.0MicroSD DesteğiVar (1 TB'a kadar)Var (1 TB'a kadar)Selfie Kamera8 Megapiksel12.6 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel Ana Lens47.2 Megapiksel Ana Lens13 Megapiksel Ultra Geniş Açı1.9 Megapiksel Spektrum SensörüPil Kapasitesi4,570 mAh5,000 mAh

Sharp AQUOS R8s serisi fiyatı

Sharp AQUOS R8s 735 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. AQUOS R8s Pro'nun fiyatıysa 1.018 dolar olarak açıklandı.

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