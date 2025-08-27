Yerli Sondaj Kuleleri Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Envantara Alındı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol üretimine destek vermesi amacıyla 'Seyit Onbaşı' ve ' Naim Süleymanoğlu' adlı iki yeni sondaj kulesinin envantere alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International A.Ş. (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla iki yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi. Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından 'Seyit Onbaşı' ve ' Naim Süleymanoğlu' kuleleri imal edildi. Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.

5 BİN METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre. 'U-Frame Cantilever' konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler, 1500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.

SEYİT ONBAŞI VE NAİM SÜLEYMANOĞLU ŞIRNAK'TA

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda sondaj faaliyetini başarıyla sürdürüyor. Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

'YÜZDE 100 YERLİLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu da bu vizyonumuzun birer sonucu" dedi.

'ONLARIN AZMİ VE BAŞARISI, BİZLERE ÖRNEK OLUYOR '

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor" açıklamasında bulundu.

'HEDEF, ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Bakan Bayraktar, yerli ve milli sondaj kulelerine ilişkin sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

"Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf, rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu, bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı. İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net; enerjide tam bağımsız Türkiye."