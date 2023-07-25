Sarsılmaz, IDEF'23'te yeni ürünlerini sergiliyor

Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Sarsılmaz, SARBOT ve SAR 2023 Tabancası'nı tanıttı. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, fuarın herkes için iyi geçmesini diledi ve SARBOT'un yerlilik oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirtti.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 16'ncısı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün başladı. Yeni ürünlerin ve teknolojilerin sergilendiği, global ölçekte üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerinin katılacağı IDEF'23'te Sarsılmaz da yeni ürünleri ile yerini aldı. Şirket, düzenlenen etkinlikte SARBOT ve SAR 2023 Tabancası'nı katılımcıların beğenisine sundu.

Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, savunma ve saldırı kabiliyetine sahip, otonom silah sistemi SARBOT için özel bir gösterim gerçekleştirildi. Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı anısına 2 bin 23 adet üretilen SAR 2023 Tabancası IDEF'23 katılımcıları ile buluştu.

HERKES İÇİN İYİ BİR FUAR OLMASINI DİLİYORUM

Tanıtım etkinliğinden önce konuşan Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, "143 yıllık köklü geçmişiyle savunma sanayinde hep ilkleri hedefleyen Sarsılmaz, IDEF 2023'te de yenilikleri sergiliyor. Bunların arasında TUSAŞ ile ürettiğimiz 25 milimetre kara topu, insansız sistemler üzerinde bugün lansmanını yapacağımız Sarbot'umuz ve makineli tüfeğimiz var. Aynı zamanda silah entegre edilmiş dronumuz bulunuyor. Bunlara ek olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel sınırlı sayıda ürettiğimiz SAR 2023 tabancamızı fuarda ziyaretçilerimizle buluşturduk. Herkes için iyi bir fuar olmasını diliyorum" dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE

Özyılmaz, "SARBOT'un ilk versiyonunu Saha Expo'da tanıtmıştık. O versiyonu bizim vizyonumuzun ifadesiydi. Robot yapısı olarak henüz çok yeniydi. Bugün lansmanını yapacağımız yeni SARBOT'umuz yüzde 75'in üzerinde yerliliğe sahip. Üzerindeki bütün yazılımlar, mekanik aksan, elektronik bize ait. Kalan yapıları da yerlileştirdiğimiz zaman yüzde 100 yerliliğe ulaşacağız. Büyük bir adım attık hem İstanbul hem de Ankara'da iki ayrı ekibimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.