Şarjım çabuk bitiyor diyenler dikkat! Bu uygulamaları silin

Android kullanıcılarını tehlikeye atan birden fazla uygulama bulundu. Özellikle ücretsiz olarak sunulmasıyla kullanıcıları ağına kolayca düşüren bu uygulamaların Google Play Store'da 20 milyondan fazla kez indirildiği belirtildi. İşte malware tehlikesi barındıran 16 yeni Android uygulaması.

Android için malware tehlikesi barındıran uygulamalar bulundu

Güvenlik şirketi McAfee'nin gerçekleştirdiği son araştırma kapsamında Android kullanıcıları arasında oldukça popüler 16 uygulamanın zararlı yazılımlar içerdiği tespit edildi. Adım sayar gibi sürekli arka planda çalışması gereken bu uygulamaların, aynı zamanda reklamları otomatik olarak çalıştırarak telefonun şarjını bitirdiği belirtildi.

McAfee'nin raporuna göre birçok sektören uygulama arka plan reklamlarını çalıştırıyor. Bankacılık truva atları, casus yazılımlar, takip yazılımları gibi finansal durumunuzu ve gizliliğinizi tehdit eden uygulamaların, kişisel bilgilerinizi satabileceği aktarıldı.

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Arka planda reklam oynatarak hem mobil verinizi hem de bataryanızı tüketen uygulamalar; kurulumundan birkaç saat sonra işleme başlıyor. Şifre avı veya banka/kripto cüzdanlarına saldırma gibi bir dizi gizlilik ihlali gerçekleştiriyor.

İşte Google Play Store'da olduğu tespit edilen dikkat etmeniz gereken uygulamalardan bazıları:

High-Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

K-Dictionary

BusanBus

Flashlight+

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

Arka planda yürütülen etkinlikler pil ömrünüzü, cihaz performansını ve ayrıca mobil veriyi etkiliyor. McAfee'nin araştırmasından sonra bu uygulamaların Play Store'dan kaldırıldığını hatırlatalım. Yine de, daha önce indirdiyseniz şifrelerinizi kontrol etmenizi öneriyoruz.

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