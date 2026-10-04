Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'ni 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

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TEKNOFEST Güneydoğu Festivali son günde de vatandaşların akınına uğradı. Şu ana kadar festivali 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti.

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin son günü olması dolayısıyla Şanlıurfa'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiler, festivale gelerek teknolojik araçları yerinde gördü. Ziyaretçiler festivalde dikkat çeken önemli hava araçları ile hatıra fotoğrafları çektirerek çeşitli teknolojik araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Festival çeşitli etkinlik ve hava gösterileri ile sürüyor.

Festival alanını gelen ziyaretçiler, yaptıkları açıklamalar ile unutulmaz anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı