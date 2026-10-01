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Şanlıurfa'da Jandarma Çelik Kanatlar, TEKNOFEST'te havada Harmandalı ve Zeybek oynadı

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Şanlıurfa'da Jandarma Çelik Kanatlar, TEKNOFEST'te havada Harmandalı ve Zeybek oynadı
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Jandarma Çelik Kanatlar timi, helikopterlerle havada karşılıklı Harmandalı ve Zeybek oynadı. Gösteri izleyicilerden büyük alkış alırken, binlerce vatandaş performansı gururla izledi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı "Çelik Kanatlar" uçuş gösteri timi gökyüzünde helikopterlerle karşılıklı Harmandalı ve Zeybek oynadı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan dev organizasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış topladı. Tonlarca ağırlıktaki dev helikopterleri gökyüzünde adeta birer dansçı gibi kullanan kahraman jandarma pilotları, Ege yöresinin asil halk oyunları olan Harmandalı ve Zeybek figürlerini havada karşılıklı olarak sergiledi. Helikopterlerin havada asılı kalarak, senkronize bir şekilde birbirlerine doğru eğilip selam durması ve ritme uygun şekilde manevralar yapması festival alanını dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar, gökyüzündeki bu muazzam gövde gösterisini büyük bir gururla izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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