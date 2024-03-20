Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6'yı tanıtacak

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici bu kapsamda uzunca bir süredir Galaxy Z Fold 6 üzerinde mesaisini sürdürüyor. Son raporlar markanın bu yıl bir sürpriz yaparak Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği yönünde. Hatta ilgili modelin tanıtımında ilginç bir iPhone 16 detayı söz konusu. İşte uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 tanıtım tarihi!

Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 tanıtım tarihi

The Elec tarafından paylaşılan rapora göre Samsung, Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin parça üretimlerine hız verdi. Bu kapsamda seri üretimin mayıs ayında başlaması ve iki katlanabilir telefonun temmuz ayında vitrine çıkması bekleniyor. Ancak uygun fiyatlı Z Fold 6 için işler biraz daha farklı gibi görünüyor.

Kaynağın iddiasına göre Güney Koreli üretici Galaxy Z Fold 6'nın uygun fiyatlı versiyonunun tanıtımı için iPhone 16 serisini bekleyecek. Yani katlanabilir telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel. Bu kapsamda Apple'ın en yeni iPhone'larıyla doğrudan bir rekabetin hedeflendiğini belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı için akılalmaz iddia!

Samsung, bütçe dostu Z Fold 6 için yüksek bir satış hedefi belirlemedi. Elec'in raporuna göre bu yıl ilk defa kullanıcılarla buluşacak yeni versiyon için 200 ila 300 bin arasında bir beklenti söz konusu. Bununla birlikte cihazın 800 dolara satılan Galaxy S24'ten bile daha ucuz olacağı gelen bilgiler arasında. Tabii, bu standart modelle arasında donanım farklılıklarının olacağı anlamına geliyor. Bunu da yakında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!