Samsung kullanıcıları dinledi: O tasarım değişiyor!

Samsung'un Galaxy Z Flip 5 modelinde yeni bir tasarıma gideceği ortaya çıktı. Buna göre cihaza 2. ekran eklenecek.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında güçlü rakipleri olsa da şüphesiz lider konumunda yer alıyor. Bunu söylerken yalnızca satış verilerini değil, üretim, geliştirme ve diğer ar-ge çalışmalarını da göz önünde bulunduruyoruz. Bugün de Galaxy Z Flip 5 modelinde tasarım değişikliğine gideceği ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip 5, büyük 2. ekran ile gelecek!

Geçtiğimiz günlerde bu sızıntıyı ortaya atan Ice universe rumuzlu analist, bugün araştırmalarında bir adım ileri gittiğini söyleyerek yeni bir görsel paylaştı. Buna göre Samsung Galaxy Z Flip 5, selefinden farklı olarak arkasında küçük bir bildirim ekranı değil, tüm arka üst kapağı kaplayan 2. bir ekranla gelecek.

Tabii katlanabilir telefon dendiğinde markalar genel olarak Z Fold formu üzerinde yoğunlaştığı için akıllara da ilk olarak o modeller geliyor. Ancak dikine katlanarak küçülebilen telefonların pazar payı da büyük oranda büyüdü.

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Dolayısıyla Samsung'un tıpkı Fold modellerinde olduğu gibi ön tarafa cihazın kapağını açmadan ulaşabileceğimiz 2. bir ekran koyması oldukça mantıklı ve gerçekçi bir hamle gibi gözüküyor. Tabii telefonun tanıtıldığı güne kadar hiç bir bilgi için yüzde 100 doğru diyemeyeceğiz.

Yine de tasarım anlamında olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.Galaxy Z Flip 5'in özellikleri henüz belli olmasa da selefinden işlemci ve kamera tarafında geliştirmelerle gelmesi bekleniyor. Bir fikir vermesi için Galaxy Z Flip 4 özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Galaxy Z Flip 4 özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz

İkinci ekran: 1.9 inç, 512 x 260

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Depolama: 128GB / 256 / 512GB

Bellek: 8GB RAM

Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera

Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8

Kapalı boyut: 84.9 x 71.9 x 17.1 mm

Açık boyut: 165.2 x 71.9 x 6.9mm

Ağırlık: 187g

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