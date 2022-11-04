Samsung katlanabilir modeline One UI 5.0 beta sürprizi!

Samsung, bir yandan Android 13'ün kararlı sürümünü dağıtırken, diğer yandan da Beta sürümüyle diğer modellerini kararlı…

Samsung, bir yandan Android 13'ün kararlı sürümünü dağıtırken, diğer yandan da Beta sürümüyle diğer modellerini kararlı sürüme hazırlıyor. Şirket, ayrı bir önem verdiği katlanabilir modellerine bir yenisini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şimdi de o modele güncelleme sunuyor.

Galaxy Z Fold 4, üçüncü One UI 5.0 beta güncellemesini alıyor

İlk kez geçtiğimiz ay One UI 5.0 beta güncellemesini alan Samsung Galaxy Z Fold 4, şimdi de üçüncü güncellemesini alıyor. Şirket, ilk olarak Hindistan'da sunsa da kısa sürede güncellemeyi küresel pazara gönderecek. Öte yandan güncelleme, 1 Kasım 2022 Android güvenlik yaması sunuyor. Ayrıca birçok hatayı giderecek. Güncelleme, 540 MB'lık alan kaplıyor.

Android dünyasının en önemli isimlerinden Samsung, One UI 5.0'in Beta sürümlerini birçok cihazında test etmişti. Geçtiğimiz hafta Galaxy S22 ile kararlı sürümün açılışını yapan şirket, Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünü Galaxy S21 FE modeline getiriyor.

Samsung Galaxy S23+ performans testinde!

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)