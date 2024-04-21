Samsung, Hindistan'da Ekran Değişimi İçin Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Ortaya çıkan son sızıntılar, Samsung yönetiminin Hindistan'da satılan bazı cihazlara ücretsiz ekran değişimi yapma kararı aldığını gösteriyor. Kullanıcı memnuniyetini artırmak için yapılan bu hamle, teknoloji sektöründe de oldukça olumlu bir yankı bulmuş durumda.

Telefonlarının ekranında yeşil ya da pembe çizgilerin belirdiğini söyleyen Hintli Samsung kullanıcıları, hiçbir ücret ödemeden ekran değişimi yapabilecek. Yazılımdan mı yoksa donanımdan da kaynaklandığı tam olarak belirlenemeyen sorunun, böylece kesin bir çözüme kavuşturulması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Samsung, ücretsiz ekran değişimi kararı ile gündem oldu

Ayrıca Samsung'un Hindistan'daki ekran değişimi hizmetini geçtiğimiz yıldan beri verdiği de ortaya çıktı. Ekran sorunundan etkilenen modellerde uygulanacağı söylenen hizmet, şu önceden S20 ve Galaxy Note 20 serilerini kapsıyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda bu listeye Galaxy S21 ve Galaxy S22 serileri de resmi olarak eklendi. Bu bonkör hamlenin, önümüzdeki dönemde Samsung'un hisse değerine de olumlu etki etmesi bekleniyor.

Fakat ekran değişimi şansının yalnızca belli bir süre için geçerli olacağı, bu avantajdan yararlanmak isteyen Hintli kullanıcıların ise 30 Nisan tarihine kadar resmi bir Samsung bayisinden randevu almaları gerektiği belirtiliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni nesil ürünleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.