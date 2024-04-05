Bir akıllı telefon satın almadan önce dikkat ettiğimiz detaylardan birisi de güncelleme desteği diyebiliriz. Bu öylesine önemli bir unsurdur ki bazı markalar üst düzey modeller üretmesine rağmen yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebilirler. Samsung da güncelleme desteği konusunda en aktif şirketlerden birisi ve özellikle son yıllardaki politikalarıyla artık daha uzun süreler sunuyor. Marka son olarak sevilen bir modelinin yazılım desteğini sonlandırdı.

Samsung Galaxy Z Flip LTE için güncelleme desteği sonlandı

Donanımsal açıdan yeni yapıları çalıştırması mümkün görünmeyen cihazların fişini çekmeye devam eden Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu, katlanabilir telefonun bundan böyle Android güncellemeleri ve güvenlik eklerini almayacağı anlamına geliyor.

Öncelikle yazılım desteğini kaybeden modelin katlanabilir telefonun LTE sürümü olduğunu belirtelim. Yani bundan altı ay sonra piyasaya sürülen 5G'li versiyonu eskisi kadar sık olmasa da bir süre daha Samsung tarafından desteklenmeye devam edecek.

Ev aletlerinde yeni dönem! Samsung Bespoke AI neler sunuyor?

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe güncelleme desteği konusunda artık daha kullanıcı dostu kararlar alınıyor. Örneğin; bundan birkaç yıl öncesi ortalama 2-3 sene olan yazılım desteği 2024 itibariyle 4-5 yıl arasında değişiyor. Hatta bazı markalar işi bir adım öteye taşıyarak bu desteği 7 yıla kadar çıkarabiliyorlar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Samsung Galaxy Z Flip LTE özellikleri şöyle;

Ekran: 6,7 inç katlanabilir Dinamik AMOLED, 1,1 inç kapak ekranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+

Bellek: 8GB

Depolama: 256GB (genişletilemez)

Arka Kameralar: 12MP geniş + 12MP ultra geniş

Ön Kamera: 10 MP

Pil: 3300 mAh

Şarj: 15W kablolu, 9W kablosuz

İşletim Sistemi: Tek Kullanıcı Arayüzü ile Android 10

Diğer: Yana monteli parmak izi sensörü

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.