Samsung Galaxy Z Flip 5 Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde en yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 5'i tanıttı. Menteşe ve dış ekranıyla daha gelişmiş bir deneyim sunan cihaz, taşınabilirlik açısından kolaylık sağlıyor. ShiftDelete.Net ve Yeşil Robot editörü Samet Jankovic tarafından incelenen Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Samsung, Galaxy Unpacked 2023 kapsamında en yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 5'i tanıttı. Çok daha gelişmiş bir menteşe ve dış ekrana sahip olan cihaz, katlanabilir haliyle çok daha kolay bir taşınabilir form sunuyor. ShiftDelete.Net ve Yeşil Robot editörü Samet Jankovic Samsung Galaxy Z Flip 5 modelini sizler için inceledi.

Samsung Galaxy Z Flip 5 neler vadediyor?

Galaxy Z Flip 5'in klasik katlanabilir cihazlardan en büyük farkı menteşenin dikey olarak tasarlanması. Bu form, cihazın açıldığında normal bir akıllı telefonla aynı boyutta olmasını sağlıyor. Katlandığında ise taşıması bir hayli kolaylaşıyor.

Ekran tarafında bir önceki modelle en büyük fark ise kapak ekranının genişlemiş olması. Z Flip 4'te 1.9 inç olan dış ekran, yeni cihazda 3.4 inç Super AMOLED'e yükseltilmiş durumda. Ayrıca iç tarafında ise 120Hz yenileme hızı, HDR10+'a sahip 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor.

123213132

Dış ekranın büyümesiyle birlikte özellikleri de artırıldı. Z Flip 4'te kapak ekrandan mesaj atma, belirli kişileri arama gibi kısıtlı özellikler vardı. Ancak yeni model; mesajlarda klavye kullanabilme, aramaları yönetebilme ve Maps, YouTube gibi kısayolları düzenleyebilme yeteneklerine sahip.

Yeni model gücünü Galaxy S23 ailesinde de kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alıyor. Bellek tarafında 8GB/12 GB ve depolama tarafında ise 128GB/512GB seçenekleriyle sunuluyor.

Cihazın arka tarafında ise ikili kurulum yer alıyor. 12 Megapiksel ana ve 12 MP ultra geniş açılı sensörler bulunuyor. Ön tarafında ise ekrana gömülü 10 Megapiksel selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Z Flip 5'in batarya tarafında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bir önceki model ile aynı olan 25W hızlı şarj destekli 3700mAh bataryadan besleniyor. Samsung, bu bataryanın 30 dk içerisinde yüzde 50 şarj olduğunu ifade etti.