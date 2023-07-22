Yeşil Robot YouTube kanalımızda konuk aldığımız serimize devam ediyoruz. Bu kez yanımızda ekibimizden bir yüz var. "Rıza Baba" olarak hitap ettiğimiz ve ShiftDelete.Net ekibinde yer alan Rıza Coşkun bizimle. Kendisi bizlerle uzun süredir kullandığı Samsung Galaxy Z Flip 4 hakkındaki yorumlarını ve "katlanabilir telefon kullanmak mantıklı mı?" sorusunun cevabını paylaşıyor. İşte keyifli sohbetimizin bulunduğu video ve detaylar…

Samsung Galaxy Z Flip 4 uzun dönem kullanıcı yorumları!

Bugün ShiftDelete.Net ve Yeşil Robot ekibinden Rıza Coşkun videomuzun konuğuydu. Kendisine uzun süredir kullandığı Samsung Galaxy Z Flip 4 hakkında bazı sorular yönelttik. Rıza'nın teknoloji sektöründen biri olması hem çok keyifli bir sohbet yapmamızı hem de katlanabilir telefonlar hakkındaki sorularımızın cevaplanmasını sağladı. İşte videomuz ve iyi seyirler…

ShiftDelete.Net ve Yeşil Robot ekibinden Samet bu videoda mesai arkadaşımız Rıza Coşkun'a "katlanabilir telefon kullanmak mantıklı mı?" sorusunu yöneltti. Şu anda Samsung Galaxy Z Flip 4 kullandığını belirten Rıza, cihazından gayet memnun olduğunu ve severek kullandığını belirtti.

Bundan önce iOS cihazları da deneyimleyen Rıza, "Android mi iOS mu?" sorusuna cevap olaraksa Yeşil Robot ekranlarında olarak "Android" cevabını verdi. Kendisi iOS'a göre Android kullanarak daha özgür olduğunu, Android cihazları kullanmanın iOS cihazlara göre daha ucuz ve hesaplı olduğunu belirtti.

Samsung Galaxy Z Flip 4 ile ilgili en sevdiği ve sevmediği özellikleri de belirten Rıza birçok kullanıcının Samsung Galaxy Flip ve Fold serilerinde takıldığı ekranın ortasındaki çizgi hakkında da yorumlar yaptı. Rıza ekrandaki çizgiden rahatsız olmadığını aksine ona çocukluğundaki bilim kurgu filmlerini hatırlattığını belirtti.

Peki siz "Katlanabilir telefon kullanmak mantıklı mı?" sorusuna hangi cevabı veriyorsunuz? Videomuz ve soruyla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net ve Yeşil Robot YouTube kanallarını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın!