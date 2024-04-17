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Samsung Galaxy Satışları Hedefleri Aştı

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Samsung, Galaxy serisi ile akıllı telefon pazarında etkin bir rol oynuyor. Yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan şirket, toplamda 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti.

Samsung, Galaxy serisi ile akıllı telefon pazarında etkin bir rol oynuyor. Her sene on milyonlarca cihaz satışıyla dikkat çeken şirket, 2024 yılından bir hayli umutlu. Son gelen bilgilere göre Samsung, senenin ilk çeyreğinde beklentileri aştı. İşte Samsung Galaxy satış sayısı ve firmanın hedefi…

Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet satış sayısı açıklandı

Samsung, bu yılın başında yeni Galaxy S24 serisini tanıttı. Özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran bu amiral gemisi serisi, satışları da etkiledi gibi görünüyor. Öyle ki Koreli şirket, hedeflediği rakamı aşarak bir kez daha dikkat çekmeyi başardı.

Aktarılan bilgilere göre Samsung, yılın ilk çeyreği boyunca toplamda 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Firmanın hedefi ise 53 milyon adet olarak biliniyordu. Bu bağlamda hedefini yüzde 22 oranında aştığını söyleyebiliriz.

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Galaxy AI yani yapay zeka özelliklerinin ve Hindistan pazarına sunulan bütçe dostu modellerin, şirketin satışlarını artırmasında önemli rol oynadığı tahmin ediliyor. Samsung, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor. Bu hedefini tutturabilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.

Samsung, önümüzdeki dönemlerde atacağı adımlar ile satış sayısını daha da artırabilir. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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