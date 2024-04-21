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Samsung Galaxy S25 Serisi Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çekecek

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Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanmasıyla birlikte Samsung, Galaxy S25 serisinde daha fazla yapay zeka özelliklerine yer vereceğini duyurdu. Şirket, Google ile iş birliğini sürdürerek Gemini Nano 2 dil modelini kullanacak. Ancak yapay zeka özelliklerinin ücretsiz sunulmayabileceği söylentileri de var.

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanmasıyla birlikte pek çok şirket, hedefler listesinde güncelleme yaptı. Samsung da bu firmalar arasında yer alıyor. Marka, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisiyle de bunu gösterdi ve akıllı telefon pazarında kuralları baştan yazdı.

Samsung, yeni akıllı telefonlarında Galaxy AI adını verdiği bir yapay zeka özelliklerine yer verdi. Dahası, bu özellikleri önceki yıllarda çıkan amiral gemilerine de sundu. Görünen o ki şirket, Galaxy S25 serisine de yapay zekayı entegre ederek bir kez daha adından söz ettirecek. İşte son gelişme ile ilgili detaylar…

Samsung Galaxy S25, daha fazla yapay zeka özelliği sunacak

Bilindiği üzere Samsung Galaxy S24 serisi, Google tarafından geliştirilen Gemini dil modelinin Nano versiyonundan güç alıyor. Son gelişmelere göre Samsung, teknoloji devi ile iş birliğini Galaxy S25 serisi için de devam ettirecek.

Güney Kore merkezli Daum Herald Economy tarafından paylaşılan habere göre Samsung Electronics System LSI bölümünün İcra Direktörü Cho Cheol-min, bir internet forumunda Galaxy S25 serisiyle ilgili tartışmalara katıldı. Cheol-min, Google tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olan Gemini Nano 2 dil modelini de gündeme getirdi. Yöneticinin açıklamaları, Galaxy S25 ailesinin bu yeni teknolojiyle entegre edileceğine işaret ediyor gibi görünüyor.

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İlk versiyona göre çok daha gelişmiş olarak karşımıza çıkacak Gemini Nano 2'nin Galaxy S25 ailesine görsel, video ve ses işleme konusunda önemli yetenekler kazandırması bekleniyor. Ancak tam bu noktada can sıkan bir söylenti de var.

Bu söylentiye göre Samsung'un Galaxy S25'teki yapay zeka özelliklerini ücretsiz sunmaması bekleniyor. Buna göre şirketin tüketicilerden telefon satın alınırken tek seferlik bir ücret talep edebileceği veya bir abonelik modeli üzerinden düzenli ödemeler alabileceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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