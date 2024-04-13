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Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S23 FE'ye Nisan ayında güncelleme geldi

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Samsung, bir ara güncelleme olarak iki bütçe dostu modeline Nisan ayında bir güvenlik yaması paylaştı. Avrupa'da yayılmaya başlayan güncelleme, yavaş yavaş dünyanın geri kalanına da dağıtılıyor. Eğer bu modellere sahipseniz, ayarlarınıza gidip güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S23 FE, Nisan ayında güvenlik güncellemesi alacak

İlk olarak, Snapdragon işlemciye sahip olan Galaxy S20 FE modelinin hem LTE hem de 5G varyantları için geçerli olan güncelleme, G780GXXS9EXC6 ve G781BXXSAHXC6 yapı numaralarını taşıyor.

Galaxy S20 FE, Samsung'un hayranlar için tasarladığı ilk Galaxy S serisi telefonu. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen bu model, halen aylık güvenlik güncelleme almaya devam eden tek Samsung Galaxy S20 modeli konumunda. Diğer modeller olan Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, dört yıllık pazar sürelerini tamamladıktan sonra üç aylık güvenlik güncellemesi takvimine geçmişlerdi.

Galaxy S20 FE de diğer modellerle birlikte üç aylık güncelleme almaya başlamıştı ancak bu bir hata olarak düzeltilmişti. Şu anda en az beş ay daha aylık güncelleme alacak olan S20 FE, dört yaşına geldiğinde kardeşleriyle aynı güncelleme sıklığına ulaşacak.

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Öte yandan Exynos işlemciye sahip olan Galaxy S23 FE modeli de Nisan ayında güvenlik güncellemesi almaya başladı. Bu güncelleme, cihazın güvenlik yamasını 1 Nisan 2024 tarihine yükseltiyor ve S711BXXS2CXD1 yapı numarasını taşıyor.

Eğer güncelleme geldiyse, cihazınızın Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle menüsünden kablosuz olarak indirilebiliyor. Güncellemenin tam firmware dosyası da indirilip Windows PC üzerinden cihaza yüklenerek alternatif bir yöntemle de güncelleme yapılabilir.

Her iki model için de güncellemelerin odak noktası güvenlik iyileştirmeleri. Dolayısıyla eğer bu cihazlara sahipseniz ve Samsung, Nisan için güncelleme gönderdiyse, yapmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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