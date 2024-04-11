Samsung, Galaxy AI'ı Türkçe desteğiyle güncelledi

Samsung, 2024'ün ilk haftalarında Unpacked etkinliği gerçekleştirerek yeni Galaxy S24 amiral gemisi serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran bu akıllı telefonlar ile birlikte Galaxy AI da tanıtıldı. Samsung'un tüm yapay zeka özelliklerini kapsayan Galaxy AI, ilk başta yalnızca birkaç dili destekliyordu ancak şirket, son açıklamasında Türkçe desteğinin de yolda olduğunu resmen duyurdu.

Galaxy AI için Türkçe dahil daha fazla dil desteklenecek!

Samsung, kısa süre önce yaptığı duyuru ile Galaxy AI'ın artık Arapça, Endonezce ve Rusça dillerini desteklediğini açıkladı. Ayrıca 2024'ün ilkbaharında Avustralya İngilizcesi, Kantonca ve Kanada Fransızcası lehçelerini destekleyecek.

Galaxy AI'ı daha fazla kullanıcıya ulaştırmak isteyen Samsung, herhangi bir net tarih olmamakla birlikte bu yıl içinde Romence, Türkçe, Felemenkçe ve İsveççe dilleri için de destek sunacak. Ayrıca firma, geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesi için de plan yapıyor.

Samsung kullanıcılarına müjde! Can sıkan sorun resmen çözülüyor

Galaxy AI özellikleri

Galaxy AI; mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme, telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme ve düzenlenmiş fotoğrafları doldurma gibi özellikler getiriyor. Bu bağlamda Samsung telefon kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini desteklenen diller arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Sayfadaki metinlerin özetini çıkarma

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