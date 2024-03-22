Üye Girişi
Haberler

Samsung Galaxy A55, kesintisiz sistem güncellemesi alan ilk cihaz oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, sekiz yıl önce Android işletim sistemi için A/B (kesintisiz) sistem güncellemelerini yayınladı. İlk yayınlandığı andan itibaren Pixel telefonlarda aktif hale gelen bu özellik, Samsung tarafından kullanılmıyordu, ta ki şimdiye kadar. Ortaya çıkan haberlere göre Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. İşte Samsung kesintisiz sistem güncellemesi detayları…

Samsung Galaxy A55, kesintisiz sistem güncellemesi alan ilk cihaz oldu

İlk olarak kesintisiz sistem güncellemesinin ne olduğuna bakalım. Kesintisiz güncellemeler, cihazın kablosuz güncelleme sırasında cihazın önyükleme sisteminde kalmasını sağlayarak kullanıcıyı engellemeden güncelleme indirilmesine izin verir.

Yani alışık olduğumuz güncellemeler sonrası cihazın yeniden başlama süresini kısaltarak cihaz aktif haldeyken güncelleme arkaplanda indirilir ve kurulur. Samsung da sekiz yıl sonra ilk kez kesintisiz sistem güncellemesini Galaxy A55 modeli için yayınladı.

https://shiftdelete.net/samsung-android-13-a-b-guncelleme

Samsung Galaxy A55, şirket tarafından kesintisiz güncellemesi alan ilk cihaz oldu. Şimdiye kadar Samsung kullanıcıları bir güncellemeyi indirip kurarken telefonlarını kullanamıyor ve yeniden başlatma esnasında uzun süre telefonu kullanamıyorlardı. İlk olarak Galaxy A55 için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak, ve yeniden başlatma süresi kısalacak.

Galaxy A55, kesintisiz sistem güncellemesi alan ilk Samsung cihaz olmasının yanı sıra, yayınlanan güncelleme yeni bir güvenlik paketi içeriyor ve cihazın ilk yazılım güncellemesi. Henüz herhangi resmi bir açıklama olmasa da, gelecek güncellemelerin de kesintisiz olarak uygulanması bekleniyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir. Güncelleme ekranında görüldüğü üzere artık tek indirme barı yerine ikiye ayrılmış "İndiriliyor ve kuruluyor…" ve "Onaylama" barları mevcut.

Güncellemeyi yapan kullanıcılar Galaxy A55 cihazlarının kesintisiz güncelleme sonrası yeniden başlatmada 90 saniyede açıldığını söylüyorlar. Belirtmek gerekiyor ki yeniden başlatma sırasında gördüğümüz güncelleme süreci barını artık görmüyoruz.

Peki ya siz Samsung kesintisiz sistem güncellemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Galaxy Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title