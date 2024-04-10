Samsung, EVO ve PRO için yeni microSD kartları piyasaya sürüyor
Samsung, birçok teknolojik cihazda yoğun olarak kullanılan microSD kartları EVO ve PRO için yeni sürümler piyasaya sürecek. EVO Select, EVO Plus ve PRO Plus olarak karşımıza çıkacak ürünlerin, bir önceki nesle göre gözle görülür oranda daha yüksek performans sunması bekleniyor.
Özellikle saniye başına hız seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çaba harcandığı söylenirken, bu durumun ürünlerin fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Yeni Samsung EVO ve PRO karşımıza çıkıyor
Yapılan resmi açıklamaya göre, EVO Select ve EVO Plus modelleri tam 160MB/s okuma hızına ulaşabiliyor. Ayrıca ürünler U3 hız standardı, A2 uygulama standardı ve V30 video standardıyla birlikte gelecek. Ek olarak, en zorlu koşullarda bile tam verimlilik sağlamak adına özel bir X ışını koruması da olacak. Bu gelişme, microSD kullanan teknoloji meraklılarını şimdiden oldukça sevindirmiş durumda.
Yeni nesil PRO Plus modeli kartlar ise tam 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızına ulaşarak diğerlerine göre bir adım daha öne çıkıyor. 512 GB'a kadar sürümleri olacağı söylenen kartların, yakın zamanda 1 TB'lik versiyonlarının da çıkması bekleniyor.
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Ürünlerin fiyatı ise aşağıdaki şekilde belirlendi:
EVO Select 64GB – 14.99$
EVO Select 128GB – 18.99$
EVO Select 256GB – 29.99$
EVO Select 512GB – 55.99$
EVO Plus 64GB – 15.99$
EVO Plus 128GB – 20.99$
EVO Plus 256GB – 31.99$
EVO Plus 512GB – 60.99$
PRO Plus 128GB – 19.99$
PRO Plus 256GB – 27.99$
PRO Plus 512GB – 49.99$
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil Samsung microSD kartlar iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.