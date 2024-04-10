Samsung, EVO ve PRO için yeni microSD kartları piyasaya sürüyor

Samsung, birçok teknolojik cihazda yoğun olarak kullanılan microSD kartları EVO ve PRO için yeni sürümler piyasaya sürecek. EVO Select, EVO Plus ve PRO Plus olarak karşımıza çıkacak ürünlerin, bir önceki nesle göre gözle görülür oranda daha yüksek performans sunması bekleniyor.

Özellikle saniye başına hız seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çaba harcandığı söylenirken, bu durumun ürünlerin fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni Samsung EVO ve PRO karşımıza çıkıyor

Yapılan resmi açıklamaya göre, EVO Select ve EVO Plus modelleri tam 160MB/s okuma hızına ulaşabiliyor. Ayrıca ürünler U3 hız standardı, A2 uygulama standardı ve V30 video standardıyla birlikte gelecek. Ek olarak, en zorlu koşullarda bile tam verimlilik sağlamak adına özel bir X ışını koruması da olacak. Bu gelişme, microSD kullanan teknoloji meraklılarını şimdiden oldukça sevindirmiş durumda.

Yeni nesil PRO Plus modeli kartlar ise tam 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızına ulaşarak diğerlerine göre bir adım daha öne çıkıyor. 512 GB'a kadar sürümleri olacağı söylenen kartların, yakın zamanda 1 TB'lik versiyonlarının da çıkması bekleniyor.

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Ürünlerin fiyatı ise aşağıdaki şekilde belirlendi: