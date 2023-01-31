Samsung, 2022 kazançlarını açıkladı! Sekiz yılın en düşük seviyesi

Teknoloji devi Samsung, 2022 yılının dördüncü çeyreği için kazanç kılavuzunu yayınladı. Sekiz yılın en düşük seviyesini gördü.

Teknoloji devi Samsung, 2022 dördüncü çeyrek için kazanç kılavuzunu yayınladı. Ancak bu kılavuza göre şirket, 2022 yılını pek de istediği gibi kapatamadı. 2022 yılında meydana gelen küresel ekonomik yavaşlama, şirketin tüketici teknolojisini ve çip yapımını da etkiledi. Bundan dolayı Samsung, 2022 yılının son çeyreğinden umduğunu elde edemedi.

Samsung, net karda yüzde 69'luk bir düşüş yaşadı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, 2022 yılını 2021 yılına göre daha az kar elde ederek bitirdi. 2022 yılının son çeyreğinde şirketin geliri, yüzde 8 düşüş gösterdi. Ayrıca gelir 70,46 trilyon Kore won'u (yaklaşık 57,21 milyar dolar), net kar ise 4,3 trilyon Kore won'u (3,5 milyar dolar) oldu.

Şirket, 2022'nin bir önceki çeyreğinde ise gelirini 76,8 trilyon Kore won'u, net karını ise 10,8 trilyon Kore won'u olarak açıkladı. Bununla birlikte gelirde yüzde 8'lik bir düşüş meydana gelirken net karda yüzde 69'luk bir düşüş gerçekleşti.

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Şirket, son çeyreğin de etkisiyle birlikte 2021 yılının gerisinde kaldı. Bunlara rağmen de 2022'nin tamamında rekor kırmayı başardı ve 245 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bunun kara yansıması ise 35 milyar dolar oldu.

Bu sonuçların sonucunda ise Samsung'un karının sekiz yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan açıklama ise bunun nedeninin devam eden küresel ekonomik gerileme, artan maliyetler ve elektroniğe olan talebin azalması gösteriliyor.

Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun süreli ekonomik durgunluk, jeopolitik gerginlikler, tedarik zinciri riskleri ve iklim gibi üst üste gelen sıkıntılar, piyasadaki belirsizliği fazlasıyla etkiledi." ifadelerini kullandı.

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