Samet'in kırdığı iPhone 13'ü tamir ettik!

Akıllı telefonların düşme gibi kazalarda genellikle ilk olarak ekranı zarar görüyor. Bu kazaların ardından ise cep telefonu modifiye etme işleminin nasıl yapıldığını ve sürecin nasıl işlediğini Teknoway mağazasına giderek öğrendik. SDN editörü Samet Jankovic'in arkasını kırdığı iPhone 13 telefonunu Teknoway'e teslim ettik ve onarımını deneyimledik. iPhone 13'ü tamir ettik.

Telefonun kabul sürecinden, onarım işleminin tamamlanma aşamasına kadar tüm adımları sorduk ve detayları öğrendik.

iPhone 13'ü tamir ettik!

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

SDN editörlerinden Samet Jankovic'in iPhone 13 model akıllı telefonunun arka camı kırıldı. Hal böyle olunca soluğu Teknoway'de aldık. Böylece hem telefonların onarım sürecini gördük hem de işlemin maliyeti hakkında birtakım bilgiler aldık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

Teknoway cep telefonu modifiye gibi tamir işlemleri için dikkat çeken firmalar arasında alıyor. Şirketin cihaz kabul sürecinden onarım ve teslime kadar tüm aşamalarını ise yakından gözlemledik.

İster markanın Kadıköy'deki 4 katlı mağazasına giderek, isterseniz de kargo ile telefonunuzu Teknoway'e ulaştırabilirsiniz. Ayrıca süreç hakkında firmanın web sitesinden de bilgilere erişebilirsiniz.

Diğer yandan Teknoway'in onarım hizmetlerinin haricinde mağazada teknoloji cihazlarının satışı var. Ürün yelpazesinin de geniş olduğunu belirtelim. Akıllı telefondan, kulaklığa; hava temizleyiciden, elektrikli scooter'a kadar çeşitli ürünler Teknoway mağazasında müşterileri karşılıyor.