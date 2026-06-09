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Rusya'da Roblox'un erişime açılması talep edildi

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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ve Roskomnadzor, Roblox’un mevzuata uyum sağlaması ve çocuk koruma tedbirleri sunması üzerine erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurdu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dijital oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurdu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox'un Rus mevzuatına uyacağına dair gerekli garantileri sunduğu bildirildi.

Açıklamada, haziran başında Roblox ile Rus kullanıcıların hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik gerekli koşullar üzerinde mutabakata varıldığı belirtilerek, platformun çocukları zararlı ve tehlikeli bilgilerle, diğer kullanıcıların istenmeyen davranışlarından korumaya yönelik kapsamlı tedbirler sunduğu kaydedildi.

Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırılması için ilgili güvenlik birimlerine başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'da faaliyetleri sınırlandırılanlar dahil olmak üzere yabancı dijital servislerin operatörleriyle doğrudan görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025'te erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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