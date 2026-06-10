Haberler

Rusya'da Roblox'a erişim engeli kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, çocuk güvenliği ve mevzuat uyumu sağlanan Roblox'a yönelik erişim yasağının ülke genelinde kaldırıldığını duyurdu.

Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox'un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı." ifadesine yer verildi.

Roblox'un çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı ek tedbirler uyguladığına işaret edilen açıklamada, platformda oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmanın devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, Roblox'un platformda istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurduklarını duyurmuştu.

Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025'te erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı