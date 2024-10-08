Üye Girişi
Haberler

Rusya, Discord'u Yasal Gereklilikleri Yerine Getirmediği İçin Engelledi

Rusya, Discord'u Yasal Gereklilikleri Yerine Getirmediği İçin Engelledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini duyurdu. Discord uygulamasının Rusya'da kullanımına ilişkin kısıtlama, yasalara uymama iddiası üzerine gerçekleşti. Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, vatandaşların kandırıldığı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı belirtildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini duyurdu. Discord uygulamasının Rusya'da kullanımına ilişkin kısıtlama, yasalara uymama iddiası üzerine gerçekleşti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord'a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015'te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Teknoloji

Sosyal Medya Teknoloji Kısıtlama Hukuk Dünya Medya Rusya

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hz. Havva Kuran'da geçiyor mu? Hz. Adem Kuran'da geçiyor mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 8 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Oğuzeli, Nurdağı 8-9 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.