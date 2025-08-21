Rusya'da Yeni Telefonlarda MAX Uygulaması Zorunlu Olacak

Rus hükümeti, 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını getirdi. Bu uygulama, WhatsApp ve Telegram'a rakip olarak piyasaya sürüldü.

Rus hükümeti, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını getirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir süre önce WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar rakip olarak çıkarılan MAX'a ilişkin karara yer verildi.

Buna göre, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması gerekecek.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
