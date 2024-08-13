Rusya'dan Telegram'a 4 milyon rublelik ceza
Rusya, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble para cezası uyguladı.
Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.
Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
TELEGRAM'A 4 MİLYON RUBLE PARA CEZASI
Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.