Rusya'dan Telegram'a 4 milyon rublelik ceza

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.

Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

TELEGRAM'A 4 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.