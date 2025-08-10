ROKETSAN KMC-U Taktik Füzeye Komuta Kontrol Merkezi Kabiliyeti Ekledi

ROKETSAN tarafından geliştirilen taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı.

ROKETSAN, 360 derece dönu¨ş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket yeteneğine sahip KMC-U'nun geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, gerçekleştirilen test faaliyetine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her koşulda üstünlük, her görevde tam hakimiyet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki taktik füze silah sistemimiz KMC-U'ya, AGMOSS kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırdık. İnsanlı ve insansız kara hava unsurlarında ağ merkezli, otonom görevler ile sahada tam hakimiyet sağlıyoruz" dedi.