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ROKETSAN ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi Özellikleri

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ROKETSAN, yerli savunma sanayii yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, yeni nesil mini insansız hava araçlarına ve patlayıcı düzeneklerine karşı koruma sağlayan ROKETSAN ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi için paylaşımda bulundu. Peki ALKA'nın özellikleri neler?

ROKETSAN ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi özellikleri

ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi lazer ve elektromanyetik dalgalar kullanarak hedefleri etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip. Hedef tespit ve takip için radarları ve elektro-optik kameraları kullanıyor. Yapay zeka sayesinde otomatik hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebiliyor.

En ufak etkiye ışık hızında tepki.

?#ALKA#YarınİçinYüksel#Roketsan pic.twitter.com/mkkIQrREni

— ROKETSAN (@roketsan) March 29, 2024

ROKETSAN'ın açıklamalarına göre lazer silahı 750 metre menzile sahip. Ayrıca elektromanyetik silahla birlikte geniş alanda İHA tehditlerini engelleyebiliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımda da silahın testleri gözler önüne serildi.

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Sistem aynı zamanda mobil ve sabit kullanıma uygun olarak tasarlandı. Araç üzerine birleşik veya kule ve kabin şeklinde yerleştirilebiliyor. Bu da tek veya iki kişi tarafından kullanılmasını sağlıyor.

Lazer silahıyla 750 m tahrip menzili

EKS ile mini / mikro İHA tehditlerini engelleme

Radar ile alçaktan ve yüksekten uçan IHA tespit ve takip

Hedef üzerinde tahrip edilecek bölge seçimi

Yapay zeka ile görüntü üzerinden otomatik hedef tespiti ve takibi

ROKETSAN'ın açıklamasına göre ALKA; askeri birlikler, havaalanları, enerji tesisleri, kamu binaları ve meskun mahallerin korunmasında kullanılabilecek. Düşük maliyetli atış özelliğiyle birlikte standart silahlara alternatif olması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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