Rockstar Games, GTA 6 Tanıtım Fragmanıyla Rekor Kırdı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisine yeni GTA 6'yı eklemeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce tanıtım fragmanını yayınladı ve fragman, YouTube'da bir rekora imza attı.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisine yeni GTA 6'yı eklemeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce tanıtım fragmanını yayınladı. Uzun bir süredir merakla beklenen GTA 6, daha çıkmadan YouTube'da bir rekora imza attı. İşte ayrıntılar…

GTA 6 tanıtım fragmanı, izlenme rekoru kırdı!

Rockstar Games, tanıtım fragmanını normalde 12 Aralık'ta (bugün) saat 17.00'de yayınlamayı planlıyordu. Ancak bunun için çok bir süre kalmadığı sırada video internete sızdırıldı ve şirket, gece saatlerinde ani bir kararla YouTube üzerinden paylaştı.

Tanıtım fragmanı

Oyun dünyasına bomba gibi düşen bu fragman, GTA 6'yı bekleyenleri bir hayli heyecanlandırdı. 2025 yılında ilk olarak konsollar için çıkış yapacak oyunun, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'e kıyasla daha büyük bir harita başta olmak üzere önemli yenilikler sunacağı görüldü.

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Tabii oyunun çok beklenmesi nedeniyle ilgiyle karşılanan fragman, birkaç saat önce X'te (Twitter) rekor kırmışken, ardından YouTube'da da bir rekoru beraberinde getirdi. Öyle ki söz konusu video, 24 saat içinde en çok izlenme rekoru kırdı.

GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlanmasının ardından daha 24 saat bile geçmeden 70 milyondan fazla izlendi. Bu rekoru daha önce ABD'li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden "7 Days Stranded At Sea" ("7 Gün Denizde Mahsur Kaldık") videosu ile elinde tutuyordu.

Rockstar Games'in GTA 6 için çıkış yılı olan 2025'e kadar birkaç fragman daha yayınlaması bekleniyor. Zira bu ilk yayınlanan tanıtım videosuydu.

GTA 6, önümüzdeki saatlerde yeni bir rekorla daha oyuncuların karşısına çıkabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.