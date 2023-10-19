Roblox, çalışanlarını ofise çağırıyor

Pandemi sonrasında teknoloji şirketlerinin hibrit çalışma tarzını benimsediğini biliyoruz. Ancak Roblox isimli oyunun geliştiricisi Roblox Corporation çalışanlarını zorla ofise çağırıyor. Şirket, çalışanların haftada en az üç gün ofiste çalışmasını ve bu politikayı kabul etmeyenlerin işten ayrılmasını istiyor.

Pandemi sonrasında teknoloji şirketlerinin hibrit çalışma tarzını benimsediğini biliyoruz. Apple'dan Microsoft'a kadar birçok firma, haftanın belli günlerini evden çalışmayla yürütüyor. Ancak Roblox isimli oyunun geliştiricisi Roblox Corporation çalışanlarını zorla ofise çağırıyor.

Roblox'ta ofise gelmeyenlere kıyım başladı

Roblox, çalışanlarının tam zamanlı olarak ofise dönmelerini istiyor. Bu politikayı kabul etmeyen kişilerin ise kıdem tazminatlarını kabul ederek işten ayrılması gerektiğini söylüyor. Roblox Corporation CEO'su David Baszucki, tüm çalışanlarını ofise çağırdı.

Bu hafta çalışanlara gönderilen yazılı açıklamada, önümüzdeki yazdan itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallar açıklandı. Buna göre çalışanların haftada en az üç gün şirkete gelmesi ve burada çalışması gerekecek.

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Bu kurala uymak veya uyamayanlara ise işten ayrılmaları için tazminat paketleri verilecek. Sadece uzaktan çalışılan bazı roller ve kilit uzmanlığa sahip olanlar bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Konuyla ilgili açıklamasında CEO Baszucki, politika değişikliğine neden olarak yüz yüze çalışmanın çok daha fazla üretkenliğe yol açtığını ifade etti. Spontane fikirlerin veya geri bildirimlerin online toplantılar ortaya çıkmadığını belirtti.

Bir miktar esneklik devam edecek olsa da Baszucki, özellikle genç çalışanların öğrenmelerine fayda sağlayacak bir geri dönüş istiyor. Oyun şirketi, ofis bölgesine taşınacak olanların masraflarına da yardımcı olacağını ifade etti.

Pandemi sonrası uzaktan ve hibrit çalışmanın popülerliği artarken, Roblox'un bu hamlesinin nasıl bir dönüş alacağını göreceğiz.