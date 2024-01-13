Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) canlandırdığı Tony Stark ve Iron Man karakterleriyle tanınan Robert Downey Jr. kısa bir süre önce Rob Lowe'un Literally! podcast'ine katılarak süper kahraman serisindeki çalışmaları hakkındaki deneyim ve duygularını paylaştı.

Robert Downey Jr., Iron Man rolündeki oyunculuğunun perdelendiğini düşünüyor

Robert Downey Jr., Tony Stark rolündeki performansının şimdiye kadar yaptığı en iyi oyunculuk performanslarrından biri olduğuna inandığını, ancak süper kahraman filmlerinin türü nedeniyle bunun biraz fark edilmediğini düşündüğünü ifade etti.

Podcast sırasında Downey Jr'ın telefonu çalıp Marvel'la ilgili haberler hakkında spekülasyonlara yol açınca, aktör bu fikri esprili bir şekilde reddetti. Lowe şakayla karışık Downey Jr. için Tony Stark olarak geri dönüş yapmasını önerdi ve önemli bir ücret ve sonraki filmlerin kazancından pay teklif etti. Bu eğlenceli şakalaşma Downey Jr'ın Marvel sonrası kariyeri hakkında daha düşündürücü bir tartışmaya yol açtı.

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Downey Jr. en iyi işlerinden bazılarını çıkardığına inandığı Marvel evreninden ayrıldıktan sonra kendini "açıkta" hissettiğini samimiyetle belirtti. Oyunculuğunun derinliğine ve kalitesine rağmen, performanslarının tanınmasının süper kahraman türünün gölgesinde kalmış olabileceğine dair bir duygusunu dile getirdi. Aktör, 2019'da Marvel'dan ayrılmanın, kariyerinde yeni bir aşamaya geçiren çok önemli bir an olduğunu düşünüyor.

Iron Man'e veda ettiğinden bu yana Downey Jr. aralarında Christopher Nolan'ın filmi Oppenheimer, 2022'de gösterime giren Dolittle ve Sr filminin de bulunduğu çeşitli projelerde yer aldı.