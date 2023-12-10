Riskli Kalp Ameliyatları İçin Yeni Robotik Kateter Geliştirildi

ABD Boston Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda riskli kalp ameliyatları için yeni bir robotik kateter geliştirildi. Kateterler tıpta vücuttan sıvı alınması ya da sıvı verilmesi için kullanılan tüpler olarak tanımlanıyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği robotik katater, kalp kapakçığı ameliyatı gibi riskli operasyonlarda başarı kazandı.

ABD Boston Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda riskli kalp ameliyatları için yeni bir robotik kateter geliştirdi. Kateterler tıpta vücuttan sıvı alınması ya da sıvı verilmesi için kullanılan tüpler olarak tanımlanıyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği robotik katater, kalp kapakçığı ameliyatı gibi riskli operasyonlarda başarı kazandı.

Kalp ameliyatlarında riski azaltan robotik katater

Katater, yukarıda da anlattığımız gibi damarlara sıvı veren ve alan tüplerden ve borulardan oluşuyor. Ancak bu yeni robotik katater, ince ve esnek bir robotik uca sahip. Bu uç sayesinde kalp damarlarına giren cihazın ucu hava basıncıyla şişip, cerraha müdahale edecek alan açabiliyor.

Yine bu şişme hareketi sayesinde daha stabil bir alan oluşturan robotik kalp ameliyatı cihazı, yine genişleyebilir bir halkaya da sahip. Bu halka da şişip kataterin girdiği alanda sabit kalmasını sağlıyor. Araştırmacıların belirttiğine göre kalp ameliyatlarında bu kateter başarı oranını artıracak ve ameliyatı kısaltacak özelliklere sahip.

Bu anlamda Robotik kalp operasyonları için önemli denemeler de araştırma sırasında gerçekleşti. Domuz kalbi üzerinde yapılan ilk denemelerde, iki ayrı ekip domuz kalbine pil yerleştirdi. Bir tarafta bu işlemi standart bir kateterle yapan deneyimli bir kalp damar cerrahı ve karşısında deneyimsiz beş kalp damar cerrahı yer aldı. Deneyimsiz olan ekip ise aynı ameliyat için robotik kateter kullandı. Her iki ekipte çok yakın sürelerde ve başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı.

Samanyolu çevresindeki galaksileri yutacak!

Bu anlamda kalp ameliyatı için robotik kateter kullanımı, deneyimsiz hekimlerin bile başarı yüzdesini artırıyor. İkinci deneyde ise kalp kapakçığı onarımı ameliyatının ilk aşaması şeklinde gerçekleşti. Yine aynı ekiplerin yer aldığı araştırmada da robotik kateter kullanan deneyimsiz ekip, deneyimli cerrahla aynı başarıya aynı sürede ulaştı. Araştırma ekibi daha kritik kalp operasyonları için de robotik kateter araştırmasına devam ediyor.

Robot teknolojisi özellikle son yirmi senede tıp alanında önemli başarılar kazandı. Bugün birçok kritik ameliyatta robotik teknolojiler artık hayatımızın bir parçası. Bu anlamda gelecekte bir çok riskli ameliyat için de bu teknolojiler hayatımızı kurtarmaya devam edecek gibi görünüyor.