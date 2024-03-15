Resident Evil Serisi 150 Milyon Kopya Sattı

Capcom tarafından geliştirilen efsane korku oyunu serisi Resident Evil, dünya çapında en popüler oyun serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca oyuncu tarafından satın alınıyor. Bu bağlamda popülaritesi giderek artıyor. Peki Resident Evil serisi şimdiye kadar kaç adet kopya sattı? İşte tüm ayrıntılar…

Resident Evil serisinin kopya satış sayısı 150 milyonu aştı

Capcom, ilk Resident Evil oyununu 1996 yılında piyasaya sürdü. Oyuncuların zombi ve güçlü canavarlar ile dolu olan bir malikaneden kaçmaya çalıştığı bu oyunu, sonraki yıllarda çıkan yapımlar takip etti. Seride 2024 itibariyle remake olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 oyun var.

Capcom, bugün yaptığı duyuruda Resident Evil serisinin 1996 yılından bu yana 154 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. 2023'te piyasaya sürülen serisinin son oyunu Resident Evil 4 Remake ise 7 milyon barajını aşmış durumda.

Resident Evil serisi satış sayısı: 154 milyon+

Resident Evil 4 Remake satış sayısı: 7 milyon+

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Resident Evil 4 konusu

Resident Evil 4, Birleşik Devletler hükümetinin özel bir ajanı olarak çalışan Leon S. Kennedy'nin, ABD Başkanı'nın kaçırılan kızı Ashley Graham'ı kurtarma görevini üstlendiği bir hikayeye sahip. Leon, tehlikeli ve gizem dolu bir yolculuğa atılır.

Resident Evil 4 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti – 4 GB VRAMAMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070DirectX: Versiyon 12Versiyon 12

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