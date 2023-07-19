Capcom'un efsane korku-macera serisi Resident Evil, yeni remake yapımıyla bu yıla damga vurmayı başardı. Mart ayında çıkan Resident Evil 4 Remake, hem grafikleri hem de yenilenen oynanış kalitesiyle oyunculardan tam puan aldı. Şimdi ise Resident Evil 9 çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Capcom, ikonik korku serisinin bir sonraki oyunu olması planlanan Resident Evil 9 için çalışmalara başladı. Resident Evil 7 ve 8 ile serinin popülaritesini oldukça genişleten şirket, RE9 ile bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Buna göre yeni yapım 2025 yılında görücüye çıkacak. Oyun dünyasının tanınmış isimlerinden olan Dusk Gollem, Resident Evil 9 için 2025'in potansiyel çıkış tarihi olabileceğini ve lansmanın 2024'te yapılabileceğini bildirdi. Capcom önceki lansmanlarını yaz aylarında gerçekleştirdiği için, RE9 tanıtımının da bu Haziran gibi yapılmasını bekliyoruz. Resident Evil 9'un en heyecan verici yönlerinden biri Chris Redfield veya Leon Kennedy gibi sevilen karakterleri oynama fırsatı sunması olacak. Bu karakterlerin her ikisi de serinin çeşitli bölümlerinde yer aldı. Ancak Village ve Biohazard'da başrol olan Ethan Winters'ın bu oyunda olmayacağı doğrulandı. Capcom'un yeni bir karakter kadrosuyla birlikte yeni bir hikayeye giriş yapabileceği de söyleniyor. Yine de RE9'un detayları şu anda bilinmiyor. Resident Evil 7: Biohazard, birinci şahıs bakış açısı ve klasik zombilerin ötesinde yeni karakterlere yer vermesiyle önemli bir değişime işaret etti. Bu başarı, oyuncuların vampirler, kurt adamları ve diğer doğaüstü yaratıkların yaşadığı bir dünyayla tanıştıran Resident Evil 8: Village ile devam etti. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Capcom'un efsane korku-macera serisi Resident Evil, yeni remake yapımıyla bu yıla damga vurmayı başardı. Mart ayında çıkan Resident Evil 4 Remake, hem grafikleri hem de yenilenen oynanış kalitesiyle oyunculardan tam puan aldı. Şimdi ise Resident Evil 9 çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Resident Evil 9 çıkış tarihi 2025 olabilir

Capcom, ikonik korku serisinin bir sonraki oyunu olması planlanan Resident Evil 9 için çalışmalara başladı. Resident Evil 7 ve 8 ile serinin popülaritesini oldukça genişleten şirket, RE9 ile bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Buna göre yeni yapım 2025 yılında görücüye çıkacak.

Oyun dünyasının tanınmış isimlerinden olan Dusk Gollem, Resident Evil 9 için 2025'in potansiyel çıkış tarihi olabileceğini ve lansmanın 2024'te yapılabileceğini bildirdi. Capcom önceki lansmanlarını yaz aylarında gerçekleştirdiği için, RE9 tanıtımının da bu Haziran gibi yapılmasını bekliyoruz.

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Resident Evil 9'un en heyecan verici yönlerinden biri Chris Redfield veya Leon Kennedy gibi sevilen karakterleri oynama fırsatı sunması olacak. Bu karakterlerin her ikisi de serinin çeşitli bölümlerinde yer aldı. Ancak Village ve Biohazard'da başrol olan Ethan Winters'ın bu oyunda olmayacağı doğrulandı.

Capcom'un yeni bir karakter kadrosuyla birlikte yeni bir hikayeye giriş yapabileceği de söyleniyor. Yine de RE9'un detayları şu anda bilinmiyor.

Resident Evil 7: Biohazard, birinci şahıs bakış açısı ve klasik zombilerin ötesinde yeni karakterlere yer vermesiyle önemli bir değişime işaret etti. Bu başarı, oyuncuların vampirler, kurt adamları ve diğer doğaüstü yaratıkların yaşadığı bir dünyayla tanıştıran Resident Evil 8: Village ile devam etti.

Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…