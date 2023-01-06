Renk değiştiren BMW i Vision Dee modelini CES 2023'te inceledik!

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 teknoloji fuarına bu yıl da birçok otomobil üreticisi katıldı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda sadece siyah beyaz renk dönüşümü yapabilen BMW'nin yeni aracı BMW i Vision Dee bu yıl tam olarak renk değiştirebilir yapıda tanıtıldı. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, aracın mümkün olan her yerini inceledi.

BMW i Vision Dee modelini CES 2023'te inceledik!

Geçtiğimiz gün düzenlenen BMW etkinliği, adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Knight Rider-Kara Şimşek dizisinin başrol oyuncusu David Hasselhoff'dan eski California Valisi ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'e kadar birçok isim yer aldı.

BMW'nin asıl vurgulamak istediği şeyi etkinlikte gördük. Burada Knight Rider dizisinden Pontiac Firebird marka KITT ve Herbie: Tam Gaz filminde yer alan Volkswagen Beetle sahnede iVision Dee ile poz verdi. Tabii verilen mesaj üçünün de bir otomobilden çok daha fazlası olduğu yönündeydi.

Yeni tanıtılan i Vision Dee modelinin teknik özellikleri paylaşılmamış olsa da otomobilde sunulacak teknolojilerin birçoğunu gördük. Zaten Dee, digital emotional experience-dijital duygusal deneyim anlamına geliyor. Bu nedenle sürücüsüyle sürekli olarak iletişimde kalacak akıllı bir cihaz olacağını biliyoruz.

Otomobilin tasarımına baktığımız zaman oldukça minimalist bir formda olduğunu görüyoruz. Ayrıca BMW'nin E-Ink teknolojisini de kullanıyor. Fakat geçtiğimiz yıl gösterilen iX Flow modelinden farklı olarak yalnızca siyah ile beyaz tonları arasında değil, tüm renkler arasında geçiş yapabiliyor.

Tabii bu konsept araçta dış tasarımdan fazlası bulunuyor. Örneğin iç konsola baktığımız zaman herhangi bir ekran görmüyoruz. Bunun yerine ön konsoldaki Shy-Tech dokunmatik sensörler, sürücünün ön cama yansıtılacak dijital içerik için 4 farklı seviye ayarlamasını sağlıyor.

Ayrıca BMW'nin bugün tanıttığı i Vision Dee'nin bir konsept olarak kalmayacağını da belirtelim. Zira şirketin 2025 yılında satışa sunacağı yeni NEUE KLASSE modellerinde neler göreceğimize dair bir bakış sunuyor. Dolayısıyla birebir aynı araç olmasa da tanıtılan bu özellikleri kendimiz deneyimleyebileceğiz.

Son olarak burada akıllara takılan bir soruyu dile getirelim. Türkiye'de satılan otomobillerin renkleri ruhsata işleniyor. Öyle ki birkaç dakikada tamamen sökebileceğiniz farklı renkte bir kaplama yaptırdığınızda bile trafiğe çıkmadan önce bunu ruhsata işletmeniz gerekiyor.

Ancak sarıdan yeşile, maviden kırmızıya, lacivertten turuncuya kadar birçok renge girebilen i Vision Dee gibi otomobiller için yürürlükte bir madde bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca gri olarak işlenebilmesi için ya bu özellik olmadan araçlar satılacak ya da 2025 yılına kadar yeni bir düzenleme yapılacak.