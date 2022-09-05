Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak

Intel'in 2022'nin son çeyreğinde tanıtacağı yeni işlemcilerinin performans testleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Intel, i9-13900K modelinde 12. nesil halefine göre yüzde 38 performans artışı yakaladı. Cinebench skoru sızdırılan Intel i9-13900K, bir önceki nesil amiral gemisine fark attı.

Intel i9-13900K, Cinebench skoru ile şaşırttı

i9-12900K işlemcide 8 performans ve 8 enerji verimliliği olmak üzere toplamda 16 çekirdek bulunuyor. Bu yıl tanıtılacak amiral gemisi işlemcide ise 8 adet performans ve 16 adet enerji verimliliği çekirdeği kullanılacak. Intel i9-13900K modelinin performans çekirdekleri halefine göre daha yüksek IPC (Döngü Başına Komut) değerine sahip.

Cinebench testleri ortaya çıkan Intel i9-13900K, Intel i9-12900K modelinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek puan almayı başardı. Oyun kıyaslamalarında da oldukça iyi seviyelerde olan amiral gemisi işlemci, beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Görünüşe göre, i9-13900K, yaklaşan AMD Ryzen 9 7950X üzerinde rekabet avantajını sürdürecek. Yüksek IPC değerine sahip 8 performans çekirdeği, oyun testlerinde oldukça yüksek değerlere ulaşılmasına olanak tanıdı.

Öte yandan AMD, 29 Ağustos'ta yapılacak etkinlik kapsamında AM5 soketli yeni Ryzen modellerini duyuracağını açıkladı. Intel 13. Nesil Raptor Lake ailesinin ise 28 Eylül'de duyurulacağını hatırlatmakta fayda var. AMD'nin etkinlikte Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X modellerini tanıtması bekleniyor.

Intel, amiral gemisi işlemcisi Core i9-13900K modelinde 24 çekirdek ile birlikte 32 iş parçacağına yer verecek. Standart olarak 3.0GHz hıza sahip olacağı belirtilen işlemci, 5.8GHz'e kadar çıkabilecek.

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