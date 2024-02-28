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Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine kaldı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen yarışmada Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nden 4 proje bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden 4 proje, bölge finallerine kaldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinin, 2 psikoloji ve 2 sosyoloji projesi ile katıldığı yarışmada, bölge finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bilişim Teknolojileri öğretmeni Şükran Akpınar'ın danışmanlığını yaptığı Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri tematik alanında hazırladıkları 'İnfografik Tasarlama Etkinlikleri ile Öğrencilerde Skolyoz Farkındalığının Geliştirilmesi' ile Çevre ve Çevreyi Koruma tematik alanında da 'Bağlam Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Çevresel Farkındalık Üzerine Etkisi' projeleri bölge finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Biyoloji öğretmeni Sevilay Çakır danışmanlığında da Aile İçi İletişim tematik alanında 'Ergenlerin Algıladıkları Helikopter Ebeveyn Tutumları ile Atılganlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' ve Değerler Eğitimi tematik alanında ise 'Fen Liseli Öğrencilerin Gözünden Gönüllülük Faaliyetleri ve Sivil Toplum Kuruluşları' başlıklı projeleri ile ilimizi bölge finallerinde temsil edeceklerdir. Okulumuzu ve Bilecik'i bölge finallerinde temsil edecek öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz."

Kaynak: AA / Teknoloji

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